Melià: «Hem de trobar les fórmules que sense incrementar les places turístiques existents a les Illes Balears possibilitin la renovació dels establiments turístics»

El portaveu del grup parlamentari d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, considera «impresentable i inacceptable» l'aprovació per decret de la llei turística. «No pot ser que un decret llei de més de 70 pàgines de butlletí vagi per aquesta via extraordinària i urgent. S'està establint un calendari que arriba al 2027, per tant, la urgència de la mesura no es justifica de cap manera».

Així mateix, el portaveu ha assenyalat que l'única part que pot tenir justificació per aprovar-se per decret llei és la congelació de la borsa de places turístiques. «Venim defensant des de fa mesos que existeix una sobrepoblació a les Illes Balears. Evidentment, aquest fenomen està vinculat a un excés d'una activitat, en aquest cas, el turisme, que se li ha de posar una proporcionalitat i un seny».

Segons Melià, «des del Pi podem entendre la congelació de la borsa de places. Ara bé, el que no podem entendre és una regulació que provocarà la cronificació de les places turístiques de les Illes Balears», i ha afegit, «hem de trobar les fórmules que sense incrementar les places ja existents a les Illes Balears possibilitin la renovació dels establiments turístics, sempre que s'hagin eliminat places».

Amb tot, el diputat ha anunciat que quan el decret es tramiti com a projecte de llei, El Pi presentarà esmenes perquè aquelles persones que vulguin fer un nou hotel d'interior o una nova estada turística a un habitatge puguin comprar places turístiques existents al mercat. «Per exemple si es vol fer un hotel d'interior de 20 places, proposam que el promotor o els impulsors del projecte, hagin de comprar 40 places al mercat, això reduirà les places existents a les Illes Balears, però possibilitaria una renovació del sector».