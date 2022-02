El PP d'Inca proposa nomenar el bisbe Antoni Vadell fill adoptiu i dedicar-li un espai públic al municipi

El Partit Popular d'Inca ha instat l'Ajuntament a dedicar un espai públic al bisbe Antoni Vadell i concedir-li el títol de fill adoptiu del municipi després de la seva mort el passat 12 de febrer per una llarga malaltia.

Per al PP d'Inca, Antoni Vadell va ser una figura d'especial rellevància a Inca i als municipis limítrofs, «pel que la seva mort ha suposat una molt trista notícia» i pel que la Junta Local mostra el seu condol i, aposta per reconèixer la tasca del que fos rector del municipi i l'honor que va suposar la seva ordenació com a Bisbe Auxiliar de Barcelona.

Per aquest motiu, ha registrat una sol·licitud per a nomenar-lo fill adoptiu de la ciutat i per a dedicar-li un espai de la ciutat a «un dels personatges més estimats pels veïnats en les darreres dècades».

El PP recorda que Antoni Vadell va néixer al municipi de Llucmajor el 1972 i va exercir el sacerdoci durant més de 20 anys, entre els quals va ser Rector de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu, que inclou les parròquies d'Inca.

A més, va exercir diversos càrrecs dins dels escalafons eclesiàstics, consolidant-se com a Bisbe Auxiliar de Barcelona el 2017. «A través de la seva vocació, dedicació i carisma, va aconseguir la unitat de la comunitat cristiana i de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu, allò que va mobilitzar els fidels de les diferents parròquies a través d'activitats espirituals i solidàries que van marcar l'agenda del municipi. D'altra banda, obrí les portes de l'Església a diferents entitats culturals i socials per impulsar diferents activitats, amb predisposició absoluta i màxima col·laboració», han destacat.