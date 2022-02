El Pi crítica que el Govern aprovi per decret la Llei Turística: «És un insult a la participació ciutadana i a l’estat de dret»

El portaveu del grup parlamentari d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha qualificat d’insult a la participació ciutadana i a l'estat de dret l’aprovació per decret la Llei Turística.

«Quan es governa per decret es perverteix la democràcia. Fa cincs anys que el Govern promet fer una Llei Turística, i ara ens trobam que ho fan per decret, sense posar-ho a exposició pública perquè la societat hi pugui dir la seva. El que han de fer és tramitar les coses com toca», ha declarat Melià.

Així mateix, el portaveu ha reiterat que des d'El Pi «apostam pel decreixement turístic a través del canvi d'ús dels establiments turístics obsolets, i no posant traves als que volen modernitzar els seus establiments com ha fet el Govern. En aquesta llei es penalitza qui vol millorar en qualitat i es premia qui no vol aplicar cap classe de millora al seu establiment».

Amb tot, Melià celebra que el Govern hagi introduït la declaració responsable per a la realització d'obres vinculades a la circularitat i modernització dels establiments turístics tal com ha demanat «insistentment» El Pi.