El Parlament instarà el Govern espanyol i la UE a posar en marxa un règim especial per a la pagesia de les Balears

El Parlament ha aprovat aquest dijous una Proposició no de Llei (PNL) que insta el Govern espanyol i la Unió Europa a posar en marxa un règim especial per a la pagesia de les Balears. En aquest sentit, s'aconseguiria protegir la pagesia professional i potenciar el seu model d'explotació agrícola tradicional dins la nova Política Agrària Comuna (PAC).

«La nova PAC no està a l'alçada dels compromisos climàtics que marca la mateixa UE. S'aposta per un model d'explotacions de caràcter industrial, on es prioritza el benefici econòmic sense tenir en compte la petjada ecològica que aquest pot provocar», ha declarat l'impulsor de la proposta i diputat de Més per Mallorca, Joan Mas 'Collet'. Amb aquesta iniciativa, es torna a posar damunt la taula problemàtica de la pagesia a les Balears denunciant la nova PAC.

«Els pagesos tradicionals de les Balears apliquen un model d'externalitats positives que potencia les petites explotacions, que ofereixen una selecció amplia de productes i fuig del monocultiu», ha explicat 'Collet', reivindicant els valors de «sostenibilitat, producte local i de qualitat i cura del paisatge», ha afegit.

La formació ecosobiranista també ha denunciat que ja es va reclamar l'any 2018 «un règim especial agrícola pels pagesos balears i que encara esperen que s'apliqui»; així com ha denunciat «un repartiment d'ajuts del tot desfavorable», on altres territoris de l'Estat espanyol «reben fins a quatre vegades més ajuts per hectàrea que les que reben els nostres pagesos».