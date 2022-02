Xisca Mora: «La gran assignatura a superar en l'àmbit territorial i urbanístic a Mallorca és aconseguir que els diferents planejaments urbanístics s'adaptin a la planificació territorial»

La portaveu d'El Pi Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Xisca Mora, ha comparegut en roda de premsa per explicar les 6 al·legacions que la formació ha registrat a la modificació núm. 3 del Pla Territorial de Mallorca.

Per a la portaveu la gran assignatura a superar en l'àmbit territorial i urbanístic a Mallorca no és la renovació o revisió del Pla Territorial sinó aconseguir que els diferents planejaments urbanístics s'adaptin a la planificació territorial. «Només hi ha 7 municipis adaptats després de més de 15 anys d'aprovació del Pla Territorial. Aquesta situació resulta inadmissible i el Consell no ha sabut simplificar la normativa i agilitzar la tramitació per aconseguir que a Mallorca no imperi un planejament urbanístic antic i fossilitzat», ha declarat.

En aquest sentit, ha reiterat que aquesta qüestió és determinant en algunes de les al·legacions que El Pi ha presentat. «La nostra posició és que la prioritat és aconseguir que els planejaments estiguin adaptats a la planificació territorial i no tant aprovar nous entrebancs que facin més difícil aquesta adaptació».

Així mateix, Mora ha assegurat que la modificació del Pla inclou un canvi important a Mallorca des del moment que obri la porta a què les zones turístiques costeres creixin amb nou sòl residencial. «Ningú dubta que a les Balears tenim un greu problema d'accés a l'habitatge. Ara, no és acceptable que es digui que es fa un canvi del Pla per frenar el creixement i preservar el medi ambient, i per darrere, dissimuladament, es vulgui canviar una mesura urbanística de no creixement de les zones turístiques que fa més de 25 anys que està ben assentada».

La formació també ha presentat una al·legació amb relació a tota una sèrie de noves normes relatives al paisatge que la modificació del Pla introdueix. Des d'El Pi podem compartir la necessitat de la introducció del paisatge dins les polítiques territorials i urbanístiques, tot i que pensam que s'hauria de simplificar. «Fer una regulació complexa i deixar-la a futurs desenvolupaments donarà peu a múltiples problemes. Pensam que l'ideal és que la política de paisatge de Mallorca ja estigui definida i concretada a la modificació del Pla i s'articuli amb molta més simplicitat», ha indicat Mora.

Amb tot, la consellera ha finalitzat la seva intervenció parlant de la sobrepoblació que patim a les Illes Balears, i que efectivament, les mesures territorials són rellevants per abordar aquesta qüestió. «Mallorca i les Balears viuen una realitat innegable de sobrepoblació. Els instruments territorials i urbanístics s'han demostrat, com a mínim incapaços, de generar un desenvolupament sostenible. No podem compartir que la modificació del Pla vulgui obrir la mà i permetre nou sòl per creixements poblacionals en zona turística».