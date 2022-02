Armengol remarca que si els territoris dels Països Catalans s'uneixen aconseguiran «més coses» en el finançament autonòmic

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reclamat que Catalunya tengui «un paper més important a les taules multilaterals» sobre finançament autonòmic, i ha apostat per fer feina conjuntament amb el País Valencià i Catalunya per un nou sistema que beneficiï aquests tres territoris.

Ho ha dit aquest dimecres a la conferència 'Les Illes Balears, avançant-nos al futur' al CaixaFòrum Macaya de Barcelona, ​​que ha presentat el ponent de la Constitució Miquel Roca.

Armengol ha destacat que les Balears, el País Valencià i Catalunya són unes comunitats infradotades econòmicament: «Si ens ajuntam i fem força junts aconseguirem més coses», ha reclamat la presidenta, qui ha afegit que si no ets a les reunions ningú defensa els teus interessos, en referència a l'absència de Catalunya a les Conferències de Presidents.

Ha explicat que les relacions amb el País Valencià han avançat molt, i també ha afirmat que des que lidera el Govern hi ha hagut tres presidents a Catalunya, per la qual cosa creu que «és més complicat» establir relacions, però ha posat en valor que ja s'ha reunit dues vegades amb l'actual president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès.

A més, Armengol ha assegurat que és optimista respecte a una reforma del finançament, però sap que «no és fàcil trencar la manera d'entendre Espanya de manera centralitzada», per la qual cosa ha apostat per lluitar a les taules de negociació, i ha criticat que el Ministeri no ha mostrat diligència en aquest sentit.