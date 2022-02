El Parlament instarà el Govern espanyol a incrementar el pes de la insularitat en el sistema financer

La Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat la iniciativa d'El Pi-Proposta per les Illes Balears reclamar al Govern espanyol que incrementi el pes de la insularitat en el sistema financer i que es tinguin en compte la sobrepoblació, la població flotant i els índexs de preu regionals. Aquest és el quart punt de la proposició no de llei que reclama canvis a l'executiu espanyol per a la futura revisió del pla econòmic.

També, s'ha aprovat instar que es garanteixi el principi d'ordinalitat dels diferents territoris, així com a dotar-los de més capacitat normativa tributària. «És fonamental que es compleixi aquest principi, que no és res més que els mecanismes de solidaritat i d'anivellació del sistema de finançament no modifiquin la posició de les comunitats autònomes que aporten més», ha declarat el portaveu del grup parlamentari, Josep Melià; qui també ha volgut recordar que això ja es va aprovar el 18 febrer de 2020.

En aquest sentit, la formació vol que es tengui en compte que hi ha territoris com les Balears que acumulen una part important del seu deute a conseqüència d'un infrafinançament històric que l'Estat espanyol hauria de condonar. És per això que, com a mínim, el grup polític vol que es tenguin en compte les despeses financeres generades per aquest deute al sistema.

«El sistema del Concert Econòmic presenta molta més transparència i està molt més directament vinculat a l'esforç fiscal que realitza el propi territori, lligant molt més, ingressos i despeses», ha afegit Melià. El portaveu també ha assenyalat que en el sistema de finançament actual hi ha una enorme arbitrarietat en el repartiment dels recursos.