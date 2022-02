MÉS per Mallorca i Unidas Podemos volen que el conseller de Mobilitat expliqui el conflicte laboral a SFM i el possible acord imminent

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha celebrat aquest dimarts que finalment la Conselleria de Mobilitat mantengui una reunió amb el comitè d'empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca per a intentar resoldre la situació de conflicte laboral que viu la companyia pública.

Ferrà ha recordat que la reunió arriba tot just després que MÉS sol·licités la mediació del Govern així com una reunió interna a la si del Pacte per a analitzar la situació. MÉS valora positivament la reactivació de les reunions. De fet, no hi havia cap des de novembre 2021 i això havia intensificat les vagues i incrementat el malestar dels usuaris i de l’Associació que els representa. Ferrà apunta que no té cap dubte que el Govern acabarà arribant a un acord tard o d’hora, en aquest sentit ha manifestat que si la Conselleria «pot arribar a un acord avui, o fer avenços, no ha d'esperar a demà».

No obstant això, Ferrà ha criticat el «menyspreu» de la Conselleria cap als parits que donen suport al Govern així com als grups parlamentaris. De fet, Ferrà ha avançat que davant el que podria ser un acord imminent, MÉS sol·licitarà la compareixença del conseller en seu parlamentària. En concret, MÉS vol que comparegui a la comissió de Medi Ambient i Mobilitat després de no atendre la petició de comparèixer davant els socis del Pacte. Un fet que Ferrà ha censurat i lamentat: «El conseller no pot actuar d'esquena als partits que donen suport al Govern, no atendre les demandes els grups parlamentaris i actuar sense donar explicacions». En aquest sentit, el diputat ha dit que s’ha de posar fi al menyspreu que es té amb el Parlament en general i amb el grups parlamentaris del Pacte en particular, per part d’algunes conselleries. «Portam tres setmanes esperant una reunió urgent amb la Conselleria, una reunió que estava prevista la setmana passada i es va suspendre de forma sobtada amb el compromís d’oferir una nova data, vuit dies després no tenim cap proposta».

Davant aquesta situació, Ferrà registrarà la petició de compareixença perquè el conseller pugui explicar si ha arribat a un acord amb els treballadors de SFM i en quins termes. Una compareixença, ha assegurat, que no suposarà cap deslleialtat. De fet, ha recordat que el PSIB-PSOE ja va forçar, en aquesta legislatura, la compareixença de dos càrrecs de MÉS en contra del criteri de la Conselleria a la qual estan adscrits, trencant d’aquesta manera un acord inclòs al pacte de govern.

Des d'Unidas Podemos insiteixen que l'objectiu és que s'arribi a un acord que millori les condicions de treball, així com el servei per tal de solucionar el conflicte. En aquest sentit el diputat Pablo Jiménez assegura que «per la nostra part, des del grup parlamentari d'Unidas Podemos ja vam demanar, fa un mes, a la Conselleria per què no s'havia solucionat el conflicte de SFM i per què no s'havien atès unes demandes que tenen a veure amb la millora del servei i de la qualitat del treball. També vam demanar per què no es vol gestionar el tramvia de Palma des de l'esfera pública».

Amb tot, MÉS i Unidas Podemos confien en poder resoldre la situació a SFM el més aviat possible.