Casado acusa Sánchez d'usar la investigació a l'Església per tapar els casos d'abusos a València i les Balears, però no diu res de Madrid

El president del Partit Popular espanyol, Pablo Casado, ha acusat aquest dilluns el Govern de Pedro Sánchez de tapar els abusos de menors succeïts a les Balears o al País Valencià, comunitats governades per socialistes, amb la investigació a l'Església catòlica.

Casado ha subratllat que la informació no ha de cenyir-se a «un determinat col·lectiu» i ha considerat que la proposta té tints electoralistes i cerca tapar la situació de menors explotats sexualment en regions governades pel PSOE. En cap moment s'ha referit a casos similars registrats a la comunitat de Madrid, governada pel PP.

«Res és casual amb aquesta degradació institucional d'aquest Govern que aprofita la campanya a Castella i Lleó no sols per a repartir fons europeus, emmordassar al parlament espanyol, usar el CIS i la televisió publica, sinó també per a, en aquest cas, fer polítiques per tapar casos en les seves autonomies», ha afirmat.

Curiosament, el líder del PP espanyol ha reiterat que la seva formació defensa que s'investigui qualsevol cas, «s'hagi produït en el si de l'Església o en una comunitat com València o les Balears» i ha demanat «transparència, responsabilitat i càstig» amb «els malvats» que hagin comès aquests delictes.

L'Oficina del Defensor del Poble, que dirigeix Ángel Gabilondo, ha assegurat que «actuarà, en el seu moment, en conseqüència» en funció de si s'aprova o no la iniciativa registrada pel PSOE, que demana que la institució encapçali la investigació.