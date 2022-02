Costa, sobre el canvi de nom de l'aeroport de Palma: «Rafel Nadal ha demostrat, dins i fora de la pista, ser mereixedor d'un honor d'aquest tipus»

El portaveu del PP al Parlament, Antoni Costa, ha demanat aquest dilluns que el debat sobre la possibilitat que l'aeroport de Palma rebi el nom de Rafel Nadal no sigui una «batalla política» mentre que el portaveu de MÉS per Mallorca a la Cambra autonòmica, Miquel Ensenyat, ha insistit que el «gran problema» és la gestió de la infraestructura.

En una roda de premsa al Parlament, Costa ha reiterat l'opinió favorable del PP perquè l'aeroport rebi el nom del tennista «perquè dins i fora de la pista ha demostrat ser mereixedor d'un honor d'aquest tipus».

Tot i això, el portaveu del PP ha demanat que no es converteixi el possible debat en una «batalla política» que podria «desmerèixer i incomodar» el nom «del millor tennista espanyol de tots els temps».

Per part seva, també en roda de premsa, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha insistit que el «gran problema» de l'aeroport de Palma no és el seu nom sinó la seva gestió.

«El gran problema de Son Santjoan és que cap de les administracions de les Illes, ni el Consell de Mallorca, ni el Parlament ni el Govern tenen cap poder decisió sobre la infraestructura», ha apuntat.

Ensenyat ha donat la benvinguda al PP al debat de l'aeroport i ha insistit que no es pot quedar en el nom.