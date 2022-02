La Crida per Palma proposa una «confluència» a la CUP

Aquest cap de setmana la Crida per Palma ha realitzat una assemblea de treball on ha aprovat una proposta d'acord amb el que confia «sumar el millor dels recorreguts de la Crida per Palma i la CUP».

El document, que no s'ha fet públic, encara ha de ser estudiat per la CUP Palma. És de destacar que el text obre la porta a «noves aliances i sumes de forces», entenent que el camí obert per la formació municipalista a les passades eleccions municipals encara té marge per créixer. També parla obertament d'una «candidatura conjunta» als propers comicis locals, que representi «la veu de la Unitat Popular».

Fonts de la Crida han parlat de «molta il·lusió» pel que implica la proposta i el seu possible desenvolupament els pròxims mesos. El possible acord deixa oberta la forma jurídica que, en cas de ser acceptada per la CUP, hauria de prendre la confluència entre les dues formacions.