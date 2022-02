El Pi reclama l’adopció de mesures urgents per a «augmentar i estabilitzar la plantilla de sanitaris d’Eivissa»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament per a reclamar al Govern que aprovi un pla per a «augmentar i estabilitzar» la plantilla de personal sanitari que presta el servei de salut a Eivissa.

El portaveu d’El Pi al Parlament, Josep Melià, juntament amb la vicepresidenta de la formació, Lucía Ribas, han proposat mesures de fidelització que el Govern podria adoptar per a fer front a la manca de professionals a l’illa, com la pujada de retribucions, passant per la reducció de la mobilitat i arribant a l'aplicació de bonificacions i deduccions a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

«Si la manca de professionals sanitaris és greu en general a les Balears, ho és especialment a l'illa d'Eivissa. Segons els sindicats mèdics en aquesta illa manquen, com a mínim, 30 metges en atenció primària i 30 més en assistència hospitalària», han explicat. «El problema a més s'agreuja perquè moltes de les places de personal sanitari estan vacants o buides, ja que hi ha una mobilitat dels empleats públics que els hi permet en guanyar la plaça anar a una altra illa desfent i deixant sense efecte bona part de la planificació aprovada», ha assegurat Ribas.

Segons Melià, les raons que poden explicar aquest dèficit són «l'elevat cost de la vida existent a les Illes Balears, el preu molt elevat de l'habitatge i la inexistència d'un plus de residència potent». En aquest sentit, El Pi insta el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears a establir una negociació que garanteixi un augment significatiu dels doblers que pel plus d'insularitat reben els professionals del sistema sanitari.

Així mateix, la Proposició no de Llei proposa que el Govern intensifiqui la difusió i comunicació del decret de garantia de demores, tot realitzant una campanya específica per a donar a conèixer aquesta opció que tenen al seu abast els malalts. «El decret permet als malalts que no tenen una resposta prou àgil per la sanitat pública acudir a la sanitat privada. Les dades demostren que hi ha un nivell baix de derivació, que és deu a una manca d'informació d'aquesta possibilitat», ha declarat Ribas.

Amb tot, la iniciativa insta a estendre aquesta pla a la plantilla de personal sanitari de Menorca i Formentera si es considera que es donen circumstàncies i necessitats anàlogues.