Anticorrupció constata «irregularitats no puntuals i de quantia significativa» per part del diputat Maxo Benalal

L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Balears ha emès una resolució en la qual constata «irregularitats no puntuals i de quantia significativa» per part d'un diputat del Parlament en relació al cobrament de les dietes.

Encara que la resolució, difosa per la Cambra autonòmica aquest dimecres, no conté dades personals, fonts pròximes al cas han indicat a Europa Press que es tractaria de l'exdiputat de Ciudadanos Maxo Benalal, que des de setembre és diputat no adscrit.

En aquest cas, segons han assenyalat en la nota, el Parlament ja ha realitzat les actuacions corresponents per a restituir als fons públics els imports «indegudament cobrats».

D'altra banda, el Parlament ha informat que l'Oficina ha arxivat altres denúncies presentades sobre la possible gestió irregular del cobrament i justificació de dietes.