Damià Moll renuncia al càrrec de coordinador general de Més per Menorca

Damià Moll ha comunicat la decisió de deixar el càrrec de coordinador de Més per Menorca en una reunió de l’Executiva del partit celebrada aquest divendres mateix. Per a exposar els motius de la seva renúncia, Moll ha afirmat que «després de dos anys, s’ha consolidat satisfactòriament el projecte polític que vaig encetar al II Congrés del partit conjuntament amb la resta de l'Executiva, però ara desitj centrar tots els esforços en les meves tasques institucionals com a director insular de Transports i regidor de l’Ajuntament de Ciutadella».

Així i tot, Moll continuarà formant part de l’Executiva del partit mantenint la responsabilitat de coordinar les relacions amb altres formacions polítiques.

Des de Més per Menorca agraeixen a Moll «tota la tasca acomplerta perquè el partit hagi continuat unit en l’objectiu de treballar pels interessos dels menorquins i menorquines, tant a través del seu lideratge com en la coordinació de l’acció política en les diferents institucions on la formació hi és present».

A partir d’ara, el partit ecosobiranista inicia el procés previst als seus estatuts per a la substitució de la figura de coordinador general.