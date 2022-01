Pere Soler considera que la resolució del Comitè de Disciplina d'El Pi es basa en «criteris polítics d’una part del partit»

Els consellers Pere Soler i Bel Febrer varen rebre el passat dijous un correu que exposava la resolució dels expedients disciplinaris per part del Comitè de Disciplina d'El Pi. El Comitè ha acordat suspendre dos anys de militància Bel Febrer per «desobeir greument les directrius emanades de l'executiva», i expulsar el portaveu d'El Pi al Consell de Mallorca, Pere Soler, «per la comissió d'una desobediència molt greu i reiterada que ha afectat la imatge pública del partit d'acord amb l'article 14 dels Estatuts d'El Pi».

Aquest divendres, en roda de premsa, els consellers han explicat que es tracta d’una decisió basada en «criteris polítics d’una part del partit, les decisions sempre s’han pres de forma unilateral, tenint en compte els interessos d’una part del partit». Tant Febrer com Soler han manifestat que «no és una decisió ètica i acudeix a fonts externes no competents. Des del Congrés les coses no s’han fet d’acord amb els Estatuts. El president mai ha volgut acostar posicions ni arribar a acords amb una part del partit».

Així, els consellers han anunciat que presentaran «un recurs d’alçada, tal com preveu la resolució i esperarem que la resposta sigui positiva als nostres interessos, fins que no tinguem una resolució definitiva no decidirem fer més moviments».

«Les nostres al·legacions estan basades en el reglament del Consell Insular, els Estatus del partit i sentències sobre temes idèntics. Es tracta d’una decisió atesa als criteris d’una part del partit», han remarcat.