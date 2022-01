El Pi reclama a Consum que coordini la lluita contra l'intrusisme a les activitats econòmiques

El Pi-Proposta per les Illes Balears defensarà davant la direcció general de Consum del Govern, que coordini la lluita contra l'intrusisme a les activitats econòmiques, per tal «d'evitar la competència deslleial i que la dispersió de les competències administratives no es converteixi en una distorsió i una ineficiència per perseguir els infractors», segons ha declarat el president de la formació, Tolo Gili.

En una reunió entre diferents membres del partit, la Federació de Petites i Mitjanes Empreses d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) i la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, el diputat al Parlament Josep Melià també ha assegurat que la formació durà a terme les accions parlamentàries necessàries «per garantir que les ajudes públiques previstes als pressupostos de la CAIB per les cambres sigui per despeses estructurals i per garantir la seva continuïtat».