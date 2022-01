José Hila proclamat, de nou, Secretari General del PSOE de Palma

El coordinador del Comitè Organitzador del Congrés del PSOE de Palma, Francisco Ducrós, ha anunciat aquest dijous, una vegada finalitzat el termini i verificats els avals, que l'única precandidatura presentada a la Secretaria General del PSOE de Palma ha estat la de l'actual líder, José Hila, per la qual cosa queda automàticament proclamat per a liderar el partit els pròxims quatre anys.

Segons ha explicat la formació, el 10 de gener es van presentar els avals de la militància socialista a la candidatura d'Hila com a secretari general del PSOE Palma, cobrint el màxim percentatge d'avals possible segons reglamentació interna --un 15 per cent-- per a fer efectiva la seva candidatura.

«És un honor representar-los de nou i afrontar amb ells el repte il·lusionant de continuar transformant Palma des d'una organització forta i unida, a peu de carrer, escoltant els veïns per a dissenyar junts la millor proposta electoral i programa de govern per a la ciutat», ha assenyalat el Batle de Palma.

La proclamació d'Hila serà ratificada en el vuitè congrés dels socialistes de Palma, que se celebrarà el pròxim 18 de febrer. A l'acte hi participaran delegacions de militants representatives de les quatre agrupacions i joventuts socialistes de Palma, i s'hi debatran les línies polítiques que marcaran després les propostes socialistes del pròxim programa electoral a les eleccions municipals 2023.

Al setembre de 2017, José Hila va ser elegit secretari general del PSOE de Palma després d'obtenir el suport del 96,2 per cent dels delegats de la Comissió Executiva durant el setè Congrés de l'Agrupació Socialista de Palma.