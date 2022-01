Més per Menorca celebra la Diada del Poble de Menorca amb un acte que reivindica més autogovern

Un any més s’atraca el 17 de gener, la Diada del Poble de Menorca. Més per Menorca, amb l’objectiu de commemorar aquesta data de reivindicació dels valors identitaris i culturals de la societat menorquina, ha organitzat un acte per a retrobar-se amb els seus adherits i «fer sentir, un altre cop, la veu sobiranista del poble menorquí».

L’acte tendrà lloc el diumenge, 16 de gener, a les 21 h a l'antiga Església de Sant Josep de Ciutadella, al carrer de Santa Clara.

Maria Jesús Bagur, regidora del PSM-Més per Menorca a l'Ajuntament de Ciutadella, conduirà l’acte en el que el coordinador general del partit, Damià Moll, donarà a conèixer el manifest 'Volem eines per construir el nostre futur'. Així mateix, el cantautor alaiorenc Borja Olives amenitzarà l’acte.

Des de Més per Menorca destaquen que «cada vegada es fa més important la celebració de la nostra Diada com a reivindicació de la sobirania del poble de Menorca».