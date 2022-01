Tolo Gili: «El 2022 ha de ser l'any de la recuperació econòmica i l'inici del canvi de model productiu a les Illes Balears»

El president d'EL Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, juntament amb els vicepresidents, Xisca Mora i Jaume Monserrat, han comparegut en roda de premsa per exposar el full de ruta de la formació per aquest 2022.

El president ha declarat que el 2022 ha de ser l'any de la recuperació econòmica i l'inici del canvi de model productiu a les Illes Balears. Ara, segons Gili, «sembla que el Govern no va amb la mateixa línia d'El Pi. L'opacitat amb relació als fons europeus és preocupant. Els projectes que han anunciat poc tenen a veure amb el canvi de model econòmic que tant anuncien, i que tan poc fan per impulsar d'una vegada per totes. Aquesta és una feina a llarg termini, d'anys, i que amb conseqüència, cal aplicar polítiques valentes i de futur que de moment no veim».

Gili ha assenyalat que aquest any també serà summament important per les Illes Balears pel que fa al nou model de finançament autonòmic. «Ahir vèiem en premsa que un any més tornam a quedar per davall de la mitjana en el finançament autonòmic. No podem seguir així, patim un infrafinançament històric. El Pi defensa transitar cap al concert econòmic com el que tenen implantat al País Basc i Navarra que ens permetria recaptar els impostos generats a les Balears i després transferir un part a l'Estat per despeses comunes».

Així mateix, el vicepresident de la formació, Jaume Monserrat ha destacat la forta i consolidada estructura municipal amb què compte El Pi. «Durant aquest 2022 volem continuar potenciant-la. Estam organitzant jornades municipalistes amb els batles i batlesses, i regidors i regidores del partit per continuar reforçant l'estructura, a més d'impulsar la renovació dels Comitès Locals, tot pensant en l'horitzó de les eleccions municipals del 2023».

Mentre que la vicepresidenta, Xisca Mora ha declarat que des d'El Pi, «continuarem reivindicant un espai de centre moderat que defensi les màximes quotes d'autogovern per a les Illes Balears i la nostra identitat com a poble. També, continuarem incidint en què el Govern desenvolupi d'una vegada per totes l'Estatut d'Autonomia, i que reclami al Govern de l'Estat la transferència de les competències de costes, ports, seguretat, justícia...».