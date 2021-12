Echenique, Asens i Pisarello celebren la victòria de Valtònyc a través de les xarxes socials

El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha definit com «una altra garrotada» per a la justícia espanyola el fet que el Tribunal d'Apel·lació de Gant hagi decidit no extradir al raper mallorquí Valtònyc . Concretament, ha denunciat a través de les xarxes socials l'existència de «delictes medievals» al Codi Penal i les sentències «ideològiques» de certs jutges que «esborronen com a país i deterioren greument la imatge internacional d'Espanya».

Otro varapalo a justicia española con el caso Valtònic, esta vez desde Bélgica.



També, el president d'aquest grup parlamentari, Jaume Asens, ha celebrat la decisió de la justícia belga en reivindicar que «rapejar contra la monarquia no pot ser delicte», sinó que s'emmarca dins de la «llibertat d'expressió». Així com el dirigent d'En Comú Podem i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha comentat que la justícia belga «recorda que cantar un rap contra la Corona no pot portar a la presó Valtònyc ni ningú perquè és llibertat d'expressió».