La Justícia belga decideix aquest dimarts sobre el cas Valtònyc

La Justícia belga prendrà aquest dimarts una decisió sobre el lliurament a l'Estat espanyol de l'artista mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc, al qual la justícia espanyola reclama després de ser condemnat per «amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona».

El cas del cantant entra en la seva fase final i s'espera que en aquesta vista el Tribunal d'Apel·lació de Gant resolgui sobre la demanada d'extradició de l'Estat espanyol.

Durant el procés, el jutge de Gant va elevar al Tribunal Constitucional belga el cas dels atacs al Rei, al·legant la llei belga de 1847 que protegeix la figura del monarca i que l'alt tribunal va declarar inconstitucional en considerar que col·lideix amb la llibertat d'expressió i «no satisfà una necessitat social urgent i és desproporcionada amb l'objectiu de protegir la reputació de la persona del Rei».

Aquesta decisió va ser celebrada pels advocats de Valtònyc, que varen assenyalar que tot plegat acabarà impulsant canvis legals en l'ordenament jurídic de Bèlgica.

La decisió del jutge podrà ser recorreguda tant per la Fiscalia com per la defensa i esgotar així la via legal acudint al Tribunal de Cassació, que estudiaria qüestions formals durant el procés judicial sense entrar al fons.

Durant tot el procés, la defensa de Valtònyc s'ha mostrat segura que seguint els estàndards europeus no hi ha marge perquè el seu client sigui lliurat a Espanya.