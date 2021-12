Lluís Apesteguia, assegura que MÉS per Mallorca no es conforma amb la «reformeta laboral»

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assegurat que no es conforma amb la «reformeta laboral» pactada per PSOE i Unides Podem amb els sindicats --CCOO i UGT-- i la patronal --CEOE-- i ha demanat «anar molt més enllà» per recuperar drets laborals.

Segons ha expressat Apesteguia en un fil de Twitter: «Cal valorar positivament que es recuperi la preevalença del conveni col·lectiu per damunt el conveni d'empresa si aquest empitjora les condicions laborals, o que es recuperi la ultraactivitat (és a dir, que els convenis es renovin automàticament fins que se'n pacti un de nou)».

Però en canvi, considera que «És un greu error no abordar la desestatalització de la negociació col·lectiva: la realitat social i del treball no és igual a les Balears que a Galícia, a Andalusia que al País Basc. No té sentit tractar igual allò que és diferent. Volem un marc laboral propi».

El líder de MÉS per Mallorca diu que «Pel que fa a les condicions d'acomiadament improcedent cal recuperar el control de l'autoritat laboral als EROs, o la indemnització de 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats (en lloc dels 33 dies amb un màxim de 24 mensualitats imposats actualment)».

Apesteguia afegeix que «Si parlam de les condicions laborals imposades de part (per posar alguns exemples: la mobilitat geogràfica, la distribució irregular de la jornada, l'assumpció de funcions impròpies...) cal recuperar els controls, les limitacions i la normativa garantista prèvia».

Apesteguia també ha explicat que «no ens esperin a la festa de la renúncia. Per molta música que facin sonar, la realitat és evident i diu que queda molta feina a fer. En la seva tramitació al Congrés es pot optar per tirar endavant aquest acord amb el PP o ser valents amb el bloc d'investidura».