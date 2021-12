Partits de l'oposició critiquen la manca d'habitatges públics i titllen de «fictici» el pressupost de la Conselleria d'Habitatge

Els Grups Parlamentaris del PP i El Pi han criticat, aquest dimecres al Parlament, la manca d'habitatges públics a les Balears mentre que el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha anunciat que gairebé 600 pisos seran lliurats el primer trimestre del 2022.

Han iniciat el debat al voltant del pressupost de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per al 2022. José Luis Camps, diputat del PP, ha qualificat els pressupostos de «ficticis i difícils de complir». «La legislatura passada es va parlar molt d'emergència habitacional, però per ara els habitatges socials només són problemes», ha declarat la diputada del Pi, Maria Antònia Sureda.

Ambdós polítics, integrants de partits a l'oposició, han explicat les esmenes a la totalitat presentades als comptes de Mobilitat i Habitatge. Com a resposta, el conseller ha reafirmat el compromís del Govern amb l'«habitatge públic amb la construcció de 1.000 immobles nous durant aquesta legislatura. De fet, el 2022 estarà en marxa la construcció de 834», ha afegit.

En aquest sentit, tant els diputats d'Unidas Podemos (Pablo Jiménez) com de MÉS per Mallorca (Josep Ferrer), el Grup Mixt (Antonio Sanz) i el PSIB (Joan Ferrer) ha coincidit en la defensa del desenvolupament de la Llei de l'Habitatge. A més a més, el diputat Sanz ha retret al PP que durant la seva última legislatura es va construir zero habitatges de titularitat pública.