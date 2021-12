EUIB demana recursos suficients en la transferència de costes

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), ha celebrat el compromís de transferir la competència de costes del Govern espanyol al Govern, però demana que «vengui amb dotació pressupostària suficient, pel desenvolupament de la competència».

EUIB, considera «una bona notícia» que s'incrementi «la sobirania del Govern», amb una competència «cabdal» per a un arxipèlag com és la competència de costes. «Més encara quan tenim 1573 kilòmetres de costa», però consideren que «per no repetir errades del passat», ha de venir amb una dotació econòmica suficient per part del Govern espanyol, «Per no caure en dotacions pressupostàries insuficients com ha passat anteriorment, generant un infrafinançament que repercuteix en un endeutament crònic de les Illes Balears.

Per acabar, EUIB informa que es posarà en contacte amb el grup parlamentari confederal del congrés d'Unides Podem (d'on forma part EUIB), així com amb el Govern espanyol, per «treballar en una transferència justa de costes».

En declaracions del coordinador general d'EUIB, Juanjo Martínez, «L'increment de la sobirania política de les Illes Balears, és un element cabdal per poder fer les actuacions a una escala que el govern de l'Estat no pot fer. Però s'ha d'anar amb cura d'acceptar-la amb una dotació pressupostària insuficient, de cara a incrementar el deute crònic de les Illes Balears.»