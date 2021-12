La diputada Antònia Jover, nova coordinadora de Podem a les Balears

La diputada d'Unides Podem per Balears en el Congrés espanyol dels Diputats, Antònia Jover, s'ha convertit en la nova coordinadora de Podem a les Balears després d'aconseguir el 81,6% dels vots favorables.

Segons els resultats oferits pel partit aquest dimecres, s'han emès 875 vots, dels quals 714 han estat favorables a Jover.

Després de conèixer el resultat, la nova coordinadora de la formació a les Illes ha donat les gràcies a tots els que han confiat en ella per a aquesta nova etapa de Podem a les Balears.

«M'hi deixaré la pell per continuar enfortint aquest projecte, que ha de continuar sent garantia de canvi i transformació per unes illes més justes», ha dit.