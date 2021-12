L'executiva balear d'El Pi es reuneix a Menorca per donar «un nou impuls polític» a la formació a l'illa

L'executiva Balear d'El Pi-Proposta per les Illes Balears s'ha reunit aquest dissabte de forma ordinària al Centre de Convencions d'Es Mercadal. El president d'El Pi, Tolo Gili, ha declarat que «volem donar un nou impuls polític al projecte d'El Pi a Menorca. Tenim un gran equip de persones amb ganes de fer feina de valent, tenim projecte i tenim il·lusió per implantar i vertebrar El Pi a la majoria de poblacions menorquines».

Gili ha recordat que en la darrera executiva Balear es va decidir conformar una nova executiva provisional a l'illa que s'encarregui de promoure i organitzar un congrés el març del 2022, així com incorporar «gent nova» al projecte i gestionar el dia a dia del partit a Menorca.

Segons el president, «farem tot el possible per il·lusionar a tota la gent que creu en el projecte, estam tancant la crisi interna i hem de dedicar tots els esforços a la gent que creu de veres en El Pi i en el que representa. Avui comença un nou full de ruta positiu i enfocat a fer política en majúscules».

Així, el president de l'executiva d'El Pi Menorca, Toni Bosch, ha assegurat que la formació «està en un moment de creixement. Ara és el moment de sumar gent al projecte que vulgui treballar per millorar la vida dels menorquins i menorquines».

Per acabar, Bosch ha recordat que, gràcies a la col·laboració amb els diputats, s'han presentat 16 esmenes als pressupostos de la comunitat per un valor de 10 milions d'euros per a Menorca.