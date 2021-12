MÉS reclama al Govern espanyol autoritzar un increment de l'IBI als grans tenidors amb habitatges buits

El Consell Polític de MÉS per Mallorca ha aprovat reclamar al govern de l'Estat els canvis legislatius necessaris per aplicar un recàrrec de la quota de l'IBI als habitatges buits. La mesura persegueix la finalitat de posar al mercat aquells habitatges permanentment desocupats i que, per tant, no tenen cap mena d'ús social. La mesura, plantejada durant el darrer Consell Polític, recull una demanda històrica del moviment per l'habitatge, i compartida també per MÉS. En aquest sentit, la regidora de Model de Ciutat a l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha explicat que la iniciativa pretén ajudar a combatre una situació que en el cas de les Illes Balears «és molt preocupant». Segons Truyol, «cal que des del municipalisme adoptem mesures valentes per aturar un mercat especulatiu que ha disparat a l'alça els preus dels habitatges».

De la mateixa manera, la formació ha insistit en la necessitat de posar límits legals al preu dels lloguers ampliar la reserva d'habitatges socials a la població més jove, una iniciativa que ja recull la nova Llei de Joventut impulsada per MÉS.

El Consell Polític de MÉS també ha donat llum verda per avançar en polítiques innovadores que permetin vincular el sector privat a la construcció d'habitatge a preus assequibles, de protecció oficial. «La corresponsabilitat és essencial per garantir el dret a un habitatge a aquesta terra». De fet, Truyol ha recordat que l'habitatge protegit només suposa l'1% del total de les Illes Balears. Per altra banda, Truyol ha dit que «hem d'avançar per fer realitat una llei estatal que permeti alliberar l'habitatge que actualment tenen segrestat els grans tenidors i els fons voltor».

Precisament, per poder desenvolupar polítiques d'habitatge «resulta imprescindible disposar de més recursos per part de l'administració». Un fet, que segons el coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia, implica millorar el finançament. «Disposar de sobirania fiscal ens permetria dur endavant una política social més eficaç i efectiva. El problema de l'habitatge és greu i des de l'administració només hi podem fer front amb més recursos que de moment el govern espanyol ens nega. Exigim a l'Estat més finançament públic per a construir I comprar habitatge per incrementar el parc d'habitatge públic».