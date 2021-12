Vidal anuncia 61 esmenes als Pressuposts Generals de l'Estat per valor de 1.003 milions d'euros

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, i el coordinador dels ecosobiranistes, Lluís Apesteguia, han presentat aquest dilluns les 61 esmenes als Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) per valor de 1.003 milions d'euros.

Per Apesteguia, «l'any passat MÉS per Mallorca vàrem votar en contra dels PGE perquè no incloïen el factor d'insularitat» i enguany «tot i els avenços aconseguits gràcies a la pressió del senador Vidal» continua negociant-se amb el govern de Pedro Sánchez per «arribar a un acord que inclogui les demandes i reivindicacions de les Illes Balears». El coordinador de MÉS ha recordat que «la reunió de Vidal amb el ministre Bolaños ha obert una porta que esperem que no es tanqui».

Vidal, per la seva banda, ha defensat que les esmenes «estan pensades en clau balear atenent a les necessitats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera» i que han estat distribuïdes «en cinc blocs: fiscalitat; drets socials, Violència de gènere i terrorisme; Llengua i Cultura; Transició Ecològica i Transport i Habitatge».

El senador ha destacat les esmenes amb relació al Règim Especial de Balears (REIB) que el govern del PSOE i la dreta espanyola tenen opció de recolzar-lo tant de forma global - en una quantia de 700 milions - com qüestions concretes com «l'eliminació dels Minimis al transport marítim de mercaderies, un IVA diferenciat, la deducció a les produccions audiovisuals fetes a les Illes Balears o un Règim Agrari Balear».

Pel que fa al bloc de Drets Socials, Violència de Gènere i Treball Vidal ha destacat esmenes com «l' IVA al 4% als productes d'higiene femenina, 30 milions per un Pla de Treball per a les Illes, l'equiparació de les víctimes de terrorisme masclista amb altres tipus de terrorisme i el 75% de descompte aeri per a menors no residents fills d'empadronats». La llengua i la cultura «absolutament cabdals» en els termes de Vidal, passen per iniciatives com «el suport a l'Associació d'Editors per a llibres en català a les Balears, un 15% d'increment de la bonificació culturals per a joves illencs i vint milions per a ampliar l'oferta formativa de la UIB».

El bloc de Transició Ecològica, que el senador ha volgut destacar, conté esmenes diverses «des de 36 milions per infraestructures hídriques fins al suport als efectes del temporal Glòria per Capdepera i Manacor passant pels 10 milions pel sistema dunar o els sis milions pel parc nacional de Cabrera». Finalment, en el bloc anomenat 'Transport i Habitatge' Vidal ha optat per destacar «els 60 milions pel conveni de carreteres de les Illes Balears o els 11 milions pel tren de Llevant».