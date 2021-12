Més per Menorca demana buidar el pressupost destinat a Marivent per a dedicar-lo a infants amb necessitats especials

Més per Menorca ha presentat diverses esmenes als Pressupostos generals de les Illes Balears per al 2022, moltes de les quals fan referència a qüestions educatives o lingüístiques. En primer lloc, destaca una esmena per a suprimir el pressupost que el Govern destina al manteniment del Palau de Marivent, on estiuegen els reis d’Espanya cada any. Concretament, els menorquinistes proposen passar 750.000 euros prevists per al manteniment de Marivent per a destinar-los al suport per a infants amb necessitats educatives especials greument afectats en l’etapa de primer cicle d’educació infantil.

També en l’àmbit de l’educació 0-3, Més per Menorca reivindica millorar el finançament del Govern a aquesta etapa educativa. Concretament, els menorquinistes reclamen que el Govern aporti, d’una banda, 8.000 euros per infant a les escoletes de la xarxa pública; i, per altra banda, 4.000 euros per infant a les escoletes de la xarxa educativa complementària.

Beques per a estudiants

Per altra banda, Més per Menorca demana triplicar l'import del programa de beques de mobilitat per a estudiants universitaris, per a passar dels actuals 450.000 € a 1.350.000 €. A més, reclamen que els estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera també es puguin beneficiar de la deducció autonòmica de la declaració de l'IRPF per a la realització d'estudis fora de la seva illa, i no siguin penalitzats si aquests estudis es poden fer a la UIB-Mallorca. Aquesta és una petició que ja va fer la Sindicatura de Greuges de Menorca i que el ple del Consell Insular va aprovar una el 21 de setembre de 2020.

Política lingüística

Pel que fa a la llengua, Més per Menorca reclama un increment de la partida destinada a cursos de formació de llengua catalana per a la població adulta, amb l’objectiu de cobrir la demanda existent, que supera amb escreix l’oferta. En concret, se sol·liciten 275.000 euros addicionals, per tal que aquesta partida arribi als 700.000 euros. A més, els menorquinistes demanen multiplicar per tres la quantitat destinada a la convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana, que permeti passar així de la quantitat actual de 225.000 euros a 675.000 euros, amb l’objectiu que els ajuntaments puguin contractar dinamitzadors lingüístics. Finalment, Més per Menorca proposa un pla de formació en català per al personal de l’IB Salut, un àmbit on en el darrer any molts ciutadans han patit discriminacions lingüístiques.

Aquest anunci es produeix uns dies després que Més per Menorca comunicàs quatre esmenes per a quatre grans obres: el col·lector d'aigua residual de Maó, per al qual es demanen 5.516.726 €, l'escorxador de Ciutadella, per al qual es proposa destinar-hi 998.645 €, els pluvials d'Alaior, per als quals sol·licita un pressupost d'1.392.383 € o la rehabilitació de s’Enclusa, per a la qual se sol·licita un pressupost d'un milió d'euros.