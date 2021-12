El Parlament reclama una taxa per a les multinacionals que s'han enriquit amb la crisi de la Covid

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts una iniciativa de MÉS per Mallorca reclamant la creació d'un grup de treball per estudiar la viabilitat d'una taxa sobre beneficis empresarials derivats de la Covid-19. Aquesta nova figura impositiva, seria temporal i aplicable a les grans multinacionals. Durant el debat de la iniciativa el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha destacat l'esforç econòmic de la població i de les administracions públiques perquè empreses privades poguessin desenvolupar eines que ajudin a combatre les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries derivades de la pandèmia. Una inversió pública, ha dit que «no pot servir per omplir de forma exagerada les butxaques dels seus accionistes».

Amb tot, el portaveu ecosobiranista ha aprofitat la defensa de la proposta per recordar que moltes d'aquestes grans corporacions no haguessin desenvolupat aquests productes i serveis per combatre la Covid sense els ajuts públics. Per això, ha interpel·lat els grups de la dreta a situar-se al costat del sistema públic i de la gent, i no al costat dels més poderosos. «Volem que qui ha guanyat amb la crisi, pagui. No volem que ens passi com amb el rescat bancari».

En aquest context, el portaveu de MÉS ha defensat, una vegada més, que els imposts siguin realment progressius. «Les rendes del treball paguen proporcionalment molt més que les del capital, que amb l'ajut de l'Estat que els facilita la feina, hi ha grans fortunes que proporcionalment paguen una misèria comparada amb un treballador. Per tant, qui més té més ha de pagar», ha conclòs.