El Pi reclama al Govern que la declaració responsable per obres tengui caràcter indefinit

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha reclamat a Armengol que el Govern aposti perquè les declaracions responsables per a fer obres tenguin caràcter indefinit. El diputat ha recordat que aquesta mesura finalitza el pròxim 31 de desembre.

«Des d’El Pi defensam que aquesta mesura tengui caràcter indefinit, i un objecte molt més gran, que també es puguin fer obres d’ampliacions a través d’aquesta figura». Així mateix, Melià ha criticat que el procediment de concessió de llicències d’obra no funciona. «No compleix els terminis establerts. Els estudis diuen que hi ha un retard d’uns devuit mesos, quan el termini legal és de tres mesos. Això és inassumible, i més en un moment de reactivació econòmica que hi ha d’haver una aposta per l’agilització i la rapidesa en la inversió».

Segon el portaveu, «és molt important donar agilitat a les llicències d’obra, per exemple pels projectes europeus, ja que alguns d’ells poden quedar sense execució per mor d’aquest endarreriment». En aquest mateix sentit, Melià ha assenyalat que «vivim un procés d’encariment dels materials, i evidentment els materials de quan vàrem demanar la llicència a quan ens la donen han canviat substancialment el seu preu».