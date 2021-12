El Pi insta el Consell de Mallorca a catalogar els cinc monuments dels Misteris de Lluc com a Béns d’Interès Cultural

El Pi-Proposta per les Illes Balears presentarà una moció al proper plenari al Consell de Mallorca, el pròxim dia 9, per a demanar que es catalogui com a Béns d’Interès els cinc monuments del Misteri de Lluc. El conseller Pere Soler ha assenyalat també que les institucions «han de garantir la seva conservació i rehabilitació».

Per a la formació «l’enfonsament del IV Misteri com a conseqüència de les intenses pluges, del temporal Blas, agreujaren encara més la situació en la que estava». Soler ha explicat que els monuments, «que s’aixequen al llarg del camí del Puig de La Trobada i que fan referència als misteris del rosari, són una part molt important i emblemàtica de mallorquinitat. A més es troben en la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial per la UNESCO».

El polític ha manifestat «la historia dels misteris que foren aixecats fa més d’un centenari i que Joan Rubió o Guillem Reynés, reconeguts arquitectes mallorquins d’estil modernista i regionalista varen formar part de la planificació i representen part de la nostra arquitectura, també els medallons de bronze de l’escultor modernista català Josep Llimona i Bruguera fan que els monuments formen un valor històric-artístic indubtable».

Per això la formació veu necessària «més implicació» per part de les administracions i instaran el Consell a catalogar-los com a Béns d’Interès Cultural «així com a garantir la seva rehabilitació i conservació», ha assenyalat l’inquer Pere Soler.