Coalició Canària manifesta a El Pi el seu compromís amb la tramitació de la part fiscal del REB

Aquest dijous, el president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, s'ha reunit amb el secretari general de Coalició Canària i senador, Fernando Clavijo, juntament amb els vicepresidents de la formació, Xisca Mora i Jaume Monserrat. Gili ha declarat que esperen que «les Corts espanyoles aprovin la part fiscal del Règim Especial. Per això hem demanat a Fernando Clavijo que la seva formació doni suport a aquesta iniciativa tan important per a les empreses i autònoms de les Illes Balears», ha dit després que Clavijo hagi manifestat el compromís de Coalició Canària amb relació a l'aprovació de la part fiscal del Règim Especial de les Balears (REB) que es troba en tramitació en el Congrés.

A més a més, el secretari general ha explicat que ambdues formacions «defensam unes illes, tenim les mateixes problemàtiques. Tenim clar que hem d'establir col·laboracions per mitigar els efectes negatius provocats pel fet de ser illes i els sobrecostos que això suposa». També, durant la reunió, el president ha exposat la seva preocupació davant la resposta que pugui tenir el govern espanyol amb els habitants de la Palma; «a Mallorca hem patit desastres naturals com els de Banyalbufar, Sant Llorenç, Artà i el Govern central no ha complit amb la gent de la nostra terra. No ha complit amb les mesures que es va comprometre a impulsar», ha denunciat.