El Pi proposa reduir l’Impost de Turisme Sostenible davant la temporada turística del 2022

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha proposat reduir l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) a la meitat, recuperant els tipus impositius de quan es va aprovar la creació d'aquest. L'ITS «ha perdut el seu caràcter finalista, els doblers no es dediquen prioritàriament a les externalitats negatives que provoca el turisme», ha recriminat el portaveu de la formació, Josep Melià.

Des del partit, pensen que «l'impost requereix una reflexió i més quan les incerteses amb relació a la covid i a la temporada turística del 2022 s’estan multiplicant», ha explicat Melià, i per això, defensen que «l'ITS s’hauria de reduir a la meitat, i, per tant, recuperar unes quanties que siguin assumibles per un moment de crisis pel principal motor econòmic de les Illes Balears», ha afegit.

El «Govern de les Illes Balears hauria de posar les eines, els instruments, els esforços perquè la temporada turística funciones el millor possible aquest 2022», ha assenyalat el diputat; així i tot, «no és optimista» en què els facin cas a la reclamació de la formació, juntament amb els hotelers, ha acabat dient Melià.