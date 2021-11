El Senador Vidal aconsegueix que el Senat insti el Govern espanyol a fer públiques les balances fiscals

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha aconseguit aquest dijous la unanimitat de grups polítics del Senat espanyol per aprovar a la comissió d'Hisenda de la cambra una moció del seu grup, Esquerra Confederal, que reclama la publicació de les balances fiscals de les Illes Balears. Un fet que Vidal ha qualificat d'«èxit per a la ciutadania de les Illes».

La moció insta, de forma textual, el govern de Pedro Sánchez «a publicar anualment les balances fiscals de les comunitats autònomes amb l'administració central, recollint els criteris de 'càrrega benefici' i 'flux monetari', entre altres que puguin sorgir, possibilitant una anàlisi tan objectiva com sigui possible d'aquesta informació des del 2015».

L'ecosobiranista ha recordat que les darreres balances fiscals publicades «foren el 2008 amb dades de 2005» i que si les Illes Balears «volen un finançament just; necessitam transparència i dades». En aquest sentit el senador autonòmic ha afegit que «segons càlculs de l'economista menorquí Guillem López Casesnoves el dèficit fiscal a les Illes Balears puja a un 14%»

Vidal ha manifestat, també, la seva «perplexitat davant la manca de compromís del PP amb un IVA diferenciat per a les Illes Balears» tal com reclamaven dues esmenes seves a mocions dels populars que instaven el govern a aplicar tipus impositius del 10% pels advocats i del 4% pels productes del mar.