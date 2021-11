Ensenyat al PP: «Deixin de competir amb altres partits per veure qui és més fatxa»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha lamentat aquest dimarts el posicionament del PP i la seva política «gens útil» per a la ciutadania. De fet, Ensenyat ha aprofitat el debat de les esmenes a la totalitat presentades tant pel PP com la resta de partits de dreta i extrema dreta als pressuposts del Govern, per retreure als conservadors el seu tarannà allunyat de la dreta moderna i europea. Així, el diputat ecosobiranista els ha acusat de quedar «ancorats al passat».

En aquest context, el portaveu de MÉS ha assegurat davant la cambra que el PP ha perdut una «oportunitat històrica de llevar-se de damunt la morralla neofeixista». És més, Ensenyat ha afegit, que «després de la participació del seu líder a la missa funeral en honor a Franco, a mi pocs dubtes em queden que puguin variar el rumb». En aquest mateix sentit, ha instat els populars a «deixar competir amb altres partits a veure qui és més fatxa».

Durant el mateix debat parlamentari, Ensenyat, ha instat també el Partit Popular a «parlar clar» per explicar quan anuncien davallades d'imposts «explicar també exactament d'on retallaran». Així ha recordat tot un segut de retallades en serveis públics durant els governs de Bauzà i Rajoy.

Davant això, Ensenyat ha defensat el model progressista davant el neoliberal. «El nostre model és intervencionista perquè garanteix la igualtat d'oportunitats reforçant la sanitat, l'educació i els serveis socials, situant el benestar de les persones en l'eix de la política».

MÉS per Mallorca ha votat en contra de les esmenes a la totalitat i votarà a favor dels pressuposts del Govern. Segons Ensenyat, «no són els millors pressuposts, però si els millors possibles». Ha explicat que no són els millors «perquè encara arrossegam una situació de dependència de factors externs, sobretot de dependència amb el govern de l'Estat», en al·lusió a la manca de finançament.