El PP presentarà una esmena als Pressupostos del 2022 perquè l'Ecotaxa «torni a ser finalista» i es destini al medi ambient

La portaveu adjunta del Partit Popular, Nuria Riera, ha anunciat aquest dilluns que la seva formació presentarà una esmena parcial als Pressupostos autonòmics de l'any 2022 perquè l'Impost de Turisme Sostenible (Ecotaxa) «torni a ser finalista» i es destini al medi ambient.

En una roda de premsa al Parlament, Riera ha demanat que aquest impost no es destini «a tapar forats» o a esdeveniments com 'Los 40 Music Awards', perquè sinó «s'enganya» tant a residents com a turistes.

Precisament, sobre aquesta qüestió demanara al ple d'aquest dimarts el portaveu parlamentari del PP, Toni Costa, qui interpel·larà la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre aquest impost.

Núria Riera s'ha mostrat confiada en el suport de la resta de grups parlamentaris que ara s'escandalitzen per haver-se destinat 600 mil euros d'aquest impost a un concert. En aquest sentit, ha posat especial èmfasi que «el temps ens ha donat la raó; és una ecofarsa que Armengol destina a concerts i a diversió, que és el que li agrada a ella, no a medi ambient».

Cal recordar que, tal com ha remarcat Núria Riera, l'Impost de Turisme Sostenible «nosaltres l'eliminarem progressivament però mentre existeixi, s'ha de destinar a aquella finalitat per a la qual es va aprovar, en aquest cas, al medi ambient».