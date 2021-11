Joan Mas 'Collet' (MÉS): «Hem de protegir la pagesia tradicional. Aquells que cuiden la terra han de veure recompensat el seu esforç»

MÉS per Mallorca ha presentat una Proposició No de Llei instant el Govern espanyol a prendre mesures concretes per pal·liar l'escalada de preus dels costs de producció dins el sector agrari.

El diputat i pagès de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha declarat que davant la pujada de preus provocada per l'augment del preu de les energies és imperatiu «establir mesures que garanteixin que els preus dels aliments puguin tenir un cost assequible per a la població en general».

La formació ecosobiranista defensa que la producció d'aliments és l'objectiu principal i original de la pagesia i és imprescindible que els poders públics assegurin que aquesta producció sigui rendible.

Segons la formació política, s'han de desenvolupar mesures fiscals que ajudin a fer que el preu final a les botigues no es vegi augmentat de forma significativa sobretot aquí, a les Balears, on productors i consumidors pateixen el greuge no resolt de la insularitat.

«La problemàtica és greu», ha alertat 'Collet' i «mentre el marc legal i fiscal no canviï cap a majors quotes de sobirania fiscal, els pagesos de les Balears patiran les conseqüències».

Els costos de producció s'han disparat. Entre un 20 i un 100% els fertilitzants, un 25% el pinço per la pujada de la soja, un 30% l'aigua, més d'un 40% el gasoil fins a arribar a un 300% l'energia.

Segons el diputat, aquesta és una situació insostenible i és evident que aquells qui ho pateixen més són els pagesos propietaris de petites explotacions, que són a a la vegada els que han fet més esforços per oferir productes de proximitat, de qualitat i sostenibles.

El diputat de la formació ecosobiranista ha volgut posar en valor la tasca d'aquests pagesos i pageses. «Hem de protegir la pagesia tradicional. Aquells que cuiden la terra han de veure recompensat el seu esforç», ha assenyalat.

Aquestes mesures, ha enumerat el diputat de MÉS per Mallorca, van des de l'aplicació del Règim especial per la pagesia de les Illes Balears «per dotar el nostre Govern de més i millors eines de finançament que ajudin en la problemàtica de la pagesia»; la creació d'un IVA reduït del 4% per a tots els béns i serveis agraris que «ajudaria a moderar el preu de la cistella de la compra de les famílies»; la creació d'un gasoil professional agrari amb la mínima tributació harmonitzada de la Unió Europea; i legislar per tal que les explotacions agràries es puguin acollir a una tarifa energètica reduïda «comptador pagès» ha conclòs 'Collet'.