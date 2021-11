El Pi demana la compareixença de Negueruela davant la polèmica de 'Los 40 Music Awards'

El grup parlamentari d'El Pi-Proposta per les Illes, ha registrat una sol·licitud urgent de compareixença per tal que el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela doni explicacions sobre l'ús dels fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible per ajudar a finançar la gala de 'Los 40 Music Awards'. «Utilitzar-lo per a promocionar un concert desnaturalitza completament aquest impost», ha dit el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià.

Cal recordar que Negueruela, dilluns 15 de novembre, va defensar l'ús que havien fet de l'Ecotaxa, dient que «no és només mediambiental, sinó també de desestacionalització turística i reactivació econòmica». Per la seva banda, Melià ha expressat que «l'ITS ha d'estar relacionat amb el turisme i el medi ambient», «si va adreçat a cobrir les externalitats negatives que provoca el turisme», ha afegit. Considera que si no és així, hi haurà «un refús molt important cap aquest tribut dels nostres clients, dels nostres turistes i del sector en general».