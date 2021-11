Més per Menorca: «Fa sis mesos ja vàrem avisar de la persecució del PSOE al director de l'Oficina Anticorrupció»

Arran de la dimissió del director de l'Oficina Anticorrupció, Jaume Far, Més per Menorca ha volgut sortir en defensa d’aquest òrgan i reivindicar el paper d’aquesta institució creada a la passada legislatura per l’impuls de Més per Menorca, MÉS per Mallorca i Podemos.

Els menorquinistes ja fa sis mesos que varen avisar de la «persecució» a la qual el PSOE estava sotmetent al director després que aquest presentés la memòria anual de l'Oficina corresponent al 2020, i que ha acabat desembocant en la dimissió de Jaume Far. De fet, en paraules de Josep Castells, portaveu de Més per Menorca, «al PSOE mai li va acabar d'agradar el nom de Jaume Far, que si destaca per una característica, és per la seva independència». «Si una persona és independent, pot dur a terme accions que poden molestar a tot l'arc parlamentari», ha afegit el menorquinista.

Per altra banda, el portaveu de Més per Menorca ha defensat que la tasca de l’Oficina Anticorrupció «va molt més enllà de la tasca que duu a terme la Fiscalia o la Sindicatura de Comptes». A més, davant els que la volen desmantellar, ha exposat que «aquest tipus d'institució existeix no només a diverses comunitats de l'Estat sinó arreu d'Europa».

Per altra banda, els menorquinistes consideren que es fa demagògia amb el seu cost donat que el pressupost de l’Oficina Anticorrupció per al 2021 és més baix que el que costa el manteniment del Palau de Marivent als ciutadans de les Illes Balears, que ronda el milió d’euros anuals. A més, els menorquinistes reivindiquen que l'Oficina evita pèrdues milionàries per a les arques públiques, atesa la seva tasca de prevenció i investigació de casos de corrupció.

Per aquest motiu, el portaveu de Més per Menorca al Parlament demanarà dimarts que ve al Govern sobre la necessitat d’incrementar el pressupost de l’Oficina Anticorrupció. Aquesta qüestió és rellevant atès que ja s’estan tramitant els pressuposts generals de les Illes Balears per a l’any 2022 i que durant els pocs anys de funcionament de l’Oficina s’ha demostrat que els recursos dels quals disposa l’Oficina Anticorrupció són insuficients, atès que cada any aquesta Oficina reb més denúncies per possibles casos de corrupció: l’any 2018 en va rebre catorze, l’any 2019 en va rebre 50, l’any 2020 en va rebre 76 i tot apunta que molt probablement aquest 2021 en rebi més de 100.

De fet, la pregunta que formularà Castells és una pregunta d’iniciativa ciutadana: un ciutadà insatisfet amb la lentitud en la tramitació d’una denúncia formulada a l’Oficina Anticorrupció va traslladar aquesta qüestió al Parlament, que ha estat adoptada pel portaveu menorquinista. Les preguntes d’iniciativa ciutadana és una figura que preveu el Reglament del Parlament per tal que qualsevol ciutadà traslladi preguntes al Govern, però escassament utilitzada: la de la setmana que ve serà la tercera pregunta ciutadana que s’eleva al ple del Parlament. Cal destacar que una de les anteriors ja va ser formulada, precisament, pel diputat Josep Castells. En paraules del diputat de Més per Menorca, «sembla que alguns partits no confien en l’Oficina Anticorrupció, però els ciutadans sí que hi acudeixen».