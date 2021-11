Ensenyat al PP: «Si tant els importa el sector audiovisual balear, es podrien haver estalviat el tancament de Televisió de Mallorca»

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha defensat aquest dimarts al Parlament que el sector audiovisual «podria esdevenir una de les puntes de llança per a la recuperació econòmica però la falta d'un Règim Especial per a les Balears no permet el desenvolupament de les eines adequades per a aconseguir-ho». En aquest sentit, el diputat ecosobiranista ha reiterat la defensa d’IB3 com un agent essencial en el desenvolupament de la indústria audiovisual a les Illes però també ha posat de manifest que existeix un greuge fiscal greu amb altres territoris que ha exemplificat mitjançant una comparativa entre les possibilitats que proporciona a les Canàries el seu règim especial a l’hora de desenvolupar la indústria audiovisual i el cas de les Balears.

Així, segons ha explicat Ensenyat, en el cas de les Canàries, les mesures i avantatges fiscals i d’ajudes directes a inversors audiovisuals estrangers situa l’arxipèlag atlàntic en una posició d’avantatge competitiu més que evident respecte a les Illes Balears. Com a exemple, Ensenyat ha assenyalat 20 punts de diferència a favor de les inversions audiovisuals a les Canàries o el foment de les coproduccions mitjançant el denominat Certificat Canari de Producció Audiovisual que permet en inversions de fins d'un milió d'euro reduir l'impost de societats fins a un 55%. I això ho fa, ha explicat Ensenyat, «posant condicions que ajuden les empreses canàries i els seus treballadors, perquè accedir al mencionat Certificat Canari de Producció Audiovisual del règim fiscal canari obliga les empreses estrangeres a contractar a un mínim de 5 treballadors locals durant un any o més i exigeix la participació d'una empresa canària com a coproductora», és a dir, ha remarcat Ensenyat, «mesures atractives per a les productores estrangeres que repercuteixen de forma positiva a les empreses i els treballadors de les canàries».

La trista realitat de les Balears, ha insistit Ensenyat, és que «nosaltres no podem oferir aquest tipus d'avantatges dins un sector que ajuda al desenvolupament econòmic, que té un impacte en el territori bastant menys greu que el que té el turisme de masses, on les despeses directes que se'n deriven ajuden a la reclamada desestacionalització de l'oferta, i que ajuden al desenvolupament de sectors tecnològics punters».

Durant el debat d’una moció en defensa del sector audiovisual, Ensenyat ha aprofitat per a recordar al PP que va ser un govern seu qui va tancar Televisió de Mallorca. «Si tant els importa el sector audiovisual balear potser es podrien haver estalviat el tancament de Televisió de Mallorca i el deute acumulat de nou milions d’euros a les productores que hi feien feina i que encara no cobrat amb tots el greuges empresarials i personals que això va provocar», ha remarcat.