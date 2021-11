Josep Miquel Arenas: «Deman a la societat mallorquina que es mobilitzi per exigir la llibertat de Pablo Hasél»

Hores després que el Tribunal Constitucional de Bèlgica declaràs inconstitucional la llei belga que persegueix els insults al Rei en considerar que col·lideix amb la llibertat d'expressió, el jove artista mallorquí Josep Miquel Arenas, antigament conegut com Valtònyc, va ser entrevistat per Ona Mediterrània.

Arenas es va declarar «eufòric» i va explicar que «estic molt content perquè després de tres anys i mig de lluita, ara podré tornar a viatjar lliurement per Europa».

El cantant va explicar, també, que el 23 de novembre es farà el judici d'extradició, i va aclarir que «em jutgen per uns delictes que no existeixen a Bèlgica i per tant som optimistes».

Arenas ha explicat que «Europa està marcant el camí» i ha demanat a la societat mallorquina que «es mobilitzi per exigir la llibertat de Pablo Hasél».