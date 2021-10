Més per Menorca presentarà esmenes als PGE per a garantir 23 milions d'euros per al conveni de carreteres

Més per Menorca presentarà una esmena per valor de 23 milions d’euros als Pressuposts Generals de l’Estat per al 2022 per tal que Madrid financi l’import del conveni de carreteres de Menorca. Aquesta esmena serà registrada a través del grup d’Esquerra Republicana al Congrés espanyol, tal com varen acordar els menorquinistes amb les representants republicanes, la diputada Marta Rosique i la senadora Elisenda Pérez, en una reunió celebrada el passat divendres a Maó.

Recentment el Govern de l’Estat ha anunciat que la inversió pendent a Menorca del conveni de carreteres arribarà a Menorca a través del factor d’insularitat del REB, i no del conveni de carreteres que tenia signat el Consell amb el Ministeri de Transports. El passat dimarts, Més per Menorca ja va denunciar aquesta circumstància al ple del Parlament, que suposa afegir una incertesa al conveni de carreteres, un compromís del Govern de l’Estat amb Menorca i que ja fa massa anys que està endarrerit.

Amb aquest canvi, els fons necessaris per a finançar les carreteres hauran de passar, abans d’arribar a Menorca, pel Govern, el que suposa un nou endarreriment en la inversió. Els menorquinistes consideren que aquesta novetat representa desvirtuar el factor d’insularitat, que ha de servir per finançar noves inversions a les Illes Balears per compensar els desavantatges per la insularitat, però no aquelles inversions que Madrid ja tenia compromeses. A més, els menorquinistes entenen que aquest fet suposa un greuge per al Consell de Menorca, que deixa de ser l’interlocutor davant el Govern de l’Estat.

El coordinador general de Més per Menorca, Damià Moll, ha afirmat que «si abans el Consell, que és el govern de Menorca, havia de negociar els convenis amb Madrid, ara el procés s’enreda i primer haurà de passar per Palma» i ha sentenciat que «és una lamentable passa enrere en l’autonomia insular».

A més, el conveni de carreteres mantdngut entre els consells i el govern de l'Estat deixa una inversió pendent de 250 milions d'euros a les Illes Balears, dels quals 23 milions corresponen a Menorca. Segons el portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, «Madrid ha cancel·lat els convenis per recuperar els diners, com ja va fer amb les inversions estatutàries». «Si el Govern ho sabia ens ha enganyat i, si no ho sabia, Madrid li ha robat la cartera», conclou Castells.

Per la seva banda, la consellera de Mobilitat del Consell Insular, Francesca Gomis, ha explicat que «tot i aquest nou canvi en les regles del joc, des del departament de Mobilitat estem agilitzant els contactes amb el Govern de les Illes Balears per tal d’aconseguir els fons necessaris per tirar endavant una de les infraestructures més importants i necessàries de la nostra illa com és la carretera general». A més, Gomis també ha afegit que «com ja hem dit, si és necessari començarem les obres avançant fons propis del Consell».

Aquesta esmena no serà l’única qüestió menorquina que reivindicaran els republicans a Madrid: arran d’aquesta reunió mantdnguda amb Més per Menorca també s’està treballant amb altres esmenes per a reivindicar altres inversions pendents de l’Estat a Menorca.