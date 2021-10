Santiago no es planteja presentar-se per a coordinar MÉS, encara que també vol que el càrrec l'ocupi una dona

La consellera d'Afers Socials i Esports del Govern, Fina Santiago, de MÉS per Mallorca, no es planteja presentar-se com a candidata per a coordinar la formació ecosobiranista, tot i que vol que la propera coordinadora sigui una dona.

Així ho ha expressat Santiago en declaracions als mitjans, després que l'actual coordinador de MÉS, Antoni Noguera, hagi comunicat que no es presentarà a la reelecció al càrrec al congrés que la formació celebrarà aquest novembre.

La consellera ha assegurat que aquesta decisió és perquè Noguera vol que la coordinació de MÉS recaigui sobre una dona, atès que els dos caps de llista elegits a les primàries, per al Parlament i el Consell, són homes.

Santiago està d'acord amb aquest plantejament i aposta perquè tots els lideratges de MÉS «siguin paritaris». «També desitj que la coordinadora sigui una dona, ja que a les primàries han sortit dos homes», ha assenyalat, alhora que ha afegit que no es planteja presentar-se com a candidata.

Així, ha considerat que «hi ha diverses dones que podrien liderar molt bé tota la coordinació» i ha recordat que aquest càrrec no ha de coincidir amb el cap de llista elegit a les primàries.

Relacions del Pacte

Demanada per les relacions dels partits del Govern, Santiago ha defensat que el recent elegit cap de llista de MÉS al Parlament, Lluís Apesteguia, vol revisar el Pacte, cosa que és «una opció que l'assemblea decidirà».

En aquest sentit, ha remarcat que el Govern du «28 mesos de legislatura més o manco i 21 d'ells gestionant una pandèmia», cosa que ha considerat que pot haver provocat que els pactes, tant de Bellver o de Raixa, «no s'hagin accelerat».

Tot i això, ha apuntat que els acords estan «contínuament» en revisió: «Quan hi ha un conflicte d'interpretació del que s'ha acordat al Pacte, sense problema es convoca l'espai de coordinació». Per a Santiago, això és una cosa que «s'ha de normalitzar» perquè el fet de ser un govern de coalició provoca que hi pugui haver «interpretacions».