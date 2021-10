MÉS per Mallorca reclama convertir la Unitat Militar d’Emergències en un cos civil

MÉS per Mallorca demana que la Unitat Militar d'Emergències (UME) passi a convertir-se en un cos civil sota la direcció dels serveis d'emergències de les Comunitats Autònomes i amb un protocol de cooperació entre territoris. Una situació que ja es dona quan es produeixen incendis forestals.

En aquest sentit, la formació ecosobiranista defensa la creació d’una comissió que integri tots els agents que puguin estar implicats en cas de qualsevol tipus d'emergència per a fenòmens naturals adversos i que estigui coordinat per la direcció general d'Emergències i Interior, i que integri l'Ibanat, bombers i altres cossos de seguretat.

En aquest context, el portaveu adjunt de MÉS al Parlament, Josep Ferrà, ha defensat durant el ple de la institució que «són els cossos propis qui arriben primer i salven vides. Aquests són Ibanat, Bombers, Protecció civil, els serveis d’Emergències i la Policia local. Sobre ells s’ha de posar el focus d’atenció, també en les iniciatives polítiques».

Ferrà ha insistit en el fet que «des de MÉS per Mallorca sempre demanam que l’UME sigui un cos civil amb uns sous dignes i uns drets laborals per als seus treballadors. I no un règim medieval, que és el que tenen ara».