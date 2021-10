Bloc per Felanitx denuncia que l’Ajuntament utilitza un solar municipal com abocador

L’Ajuntament de Felanitx utilitza un solar annex al cementeri municipal com abocador de restes vegetals i de poda de palmeres. Així ho ha denunciat aquest dilluns Bloc per Felanitx, qui ha remarcat que aquestes restes «que s’hi aboquen de forma indiscriminada haurien de ser separades i, tret de les palmeres, dur-les a plantes de compostatge com la de Son Navata al mateix municipi de Felanitx».

A l’estiu de 2020 es va incendiar un abocador de similars característiques a la zona de Can Gayà, darrere el punt verd de Portocolom. Finalment aquest abocador va ser clausurat i netejat per part de l’Ajuntament de Felanitx que ara estaria utilitzant el del cementeri amb la mateixa finalitat.

El solar que s’està utilitzant com abocador no està tancat i és fàcilment accessible en cotxe, de manera que pot ser usat perfectament per a realitzar-hi qualsevol tipus d’abocament incontrolat, denuncien des del Bloc.

Per això, demanen responsabilitat a l’àrea de Medi Ambient, dirigida per Catalina Soler, i que «doni exemple a la ciutadania eliminant aquest abocador quan encara no s’han executat les obres de la deixalleria municipal».