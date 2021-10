MÉS defensa una Llei de Consells que augmenti el poder polític de les institucions insulars

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar i el conseller insular Joan Llodrà han reclamat aquest divendres la necessitat del Consell de Mallorca d’assumir «més poder polític». Així ho han defensat davant la Comissió General de Consells Insulars que s’ha reunit al Parlament on ha començat a debatre's l’Avantprojecte de Llei de Consells. Així, Llodrà ha posat en relleu que per a millorar la gestió de la institució «cal guanyar pes polític» per a acabar exercint com el «vertader govern de Mallorca».

En el mateix sentit, la diputada Campomar ha remarcat que aquest nova Llei «ha generat moltes expectatives». De fet, ha instat la resta de grups parlamentaris a no deixar passar l’oportunitat i aprovar una norma que «repercutirà directament en la vida de les persones que se’n beneficiaran d’una administració més ràpida i àgil».

Tots dos han destacat que, durant la tramitació parlamentària, MÉS per Mallorca intentarà millorar el text i presentarà algunes esmenes. Amb tot, tant des del grup parlamentari com del grup de consellers recorden que el text inicial ha estat «amplament consensuat» i recull algunes de les reivindicacions dels consells insulars.