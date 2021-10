Tolo Gili: «El funcionament actual d'El Pi s'inspira amb el del PNB»

El president d'El Pi Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, i la vicepresidenta, Xisca Mora, s'han reunit a Sabin Etxea, la seu del PNB, amb el president de la formació, Andoni Ortuzar, la secretària de l'Euzkadi Buru Batzar (EBB), Mireia Zarate i el responsable d'Organització de l'EBB, Joseba Aurrekoetxea.

Tolo Gili ha assegurat que «el funcionament actual d'El Pi s'inspira amb el del PNB, un partit molt arrelat al territori i amb una estructura funcional i participativa».

Pel que fa a l'actualitat política, Gili ha mostrat la seva decepció amb el Govern de l'Estat i les seves inversions per les Balears en els pressuposts generals. «Una vegada més ens deixen a la cua en inversions de l'Estat. Ens volen fer creure que el factor d'insularitat és una inversió, però és un dret recollit a la Constitució», i ha afegit que «el País Basc, amb el PNB té pes polític a Madrid i la fan respectar exercint un paper determinant».

En la mateixa línia, la vicepresidenta de la formació, Xisca Mora, ha declarat que «reclamam un aprofundiment en el repartiment territorial de l'Estat per aconseguir més quotes d'autogovern i un sistema de finançament actualitzat. Per a El Pi, l'objectiu és comptar amb un consens econòmic com el basc».

Segons Mora «aquestes trobades reforcen els llaços amb un partit germà com el PNB i reafirmen el nostre compromís de seguir treballant des del pragmatisme i la centralitat política amb l'objectiu de millorar la vida de tots i cada un dels ciutadans de les Illes Balears».