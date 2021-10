Armengol i Aragonès es comprometen a que les Balears i Catalunya facin front comú per protegir el català a la nova llei audiovisual

El Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya definiran estratègies comunes per a la recuperació econòmica mitjançant els fons europeus Next Generation. Així ho han explicat la presidenta, Francina Armengol, i el seu homòleg, Pere Aragonès, després d’una reunió que s’ha duit a terme aquest divendres al Palau de la Generalitat, la primera des que Aragonès va ser proclamat president.

Armengol i Aragonès s'han conjurat per defensar el català i la inversió a les televisions públiques autonòmiques en la nova llei audiovisual que s'està negociant al Congrés. Tots dos consideren prioritari establir unes quotes de protecció de la llengua.

El compromís ha sortit de la reunió que han fet aquest matí al Palau de la Generalitat i que forma part de la represa de relacions entre amb les comunitats de parla catalana.

En la reunió de treball, que ha durat més de dues hores, han coincidit en què la llei de l'audiovisual espanyola és una oportunitat per a enfortir la indústria audiovisual que hi ha a Catalunya i les Balears. També per millorar el finançament dels mitjans públics de ràdio i televisió dels respectius territoris: la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Radiotelevisió de les Illes Balears.

En aquest sentit, Pere Aragonès ha exigit a Pedro Sánchez que atengui aquestes peticions. «És important que aquesta qüestió es pugui resoldre abans de la tramitació dels pressupostos», ha dit Aragonès: «Per Catalunya especialment, pel futur de la nostra llengua, pel futur de la indústria audiovoisual del país, per tant, és absolutament rellevant i necessari que aquesta situació es desbloquegi i es desbloquegi favorablement.»

Per la seva part, Armengol, ha destacat que s'ha de seguir treballant en aquesta línia: «Quant al que costa i no costa entendre per part del govern espanyol la diversitat lingüística d'Espanya no és un fet d'ara sinó històric i, per tant, s'ha de seguir treballant en aquesta línia i, jo, com a presidenta de les Illes Balears, en aquesta línia, hi estic compromesa i hi seguirem treballant.»

La presidenta, però, ha posat en valor que «per primera vegada hi ha un govern d'Espanya molt més sensible amb aquesta realitat».

Finançament

Pel que fa al finançament de Catalunya i les Balears, les posicions entre els dos presidents són més allunyades.

Mentre Francina Armengol demana suport a Catalunya per millorar un sistema que perjudica els dos territoris, perquè aporten molt més a l'Estat del que en reben, Aragonès parla de sobirania financera en un marc d'independència. En tot cas, sí que defensa mantenir els fons Covid l'any vinent o «un instrument equivalent» en els pressupostos generals de l'Estat.