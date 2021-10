El PP agraeix la feina de Vicenç Vidal per a aconseguir «l'èxit col·lectiu» d'aprovar la tramitació del règim fiscal

El portaveu del PP al Parlament, Antoni Costa, ha agraït aquest dijous el suport dels grups parlamentaris a la tramitació de la part fiscal del REB -«és un èxit col·lectiu»- i ha ressaltat especialment el paper del senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, per «posar els interessos dels ciutadans de les Balears per davant de les diferències polítiques».

En una roda de premsa, Costa ha traslladat el compromís del PP de fer «tot el possible» perquè el text es tramiti al Congrés i al Senat «el més ràpid possible».

Al mateix temps, el portaveu del PP ha anunciat el registre de petició de compareixença de la presidenta del Govern, Francina Armengol, al Parlament perquè doni explicacions de per què el PSOE i els senadors socialistes no han donat suport a la proposta del PP al Senat espanyol. «La transcendència del règim fiscal i el règim especial haurien de motivar una compareixença voluntària d'Armengol», ha afirmat.